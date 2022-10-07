МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Опубликованные в пятницу данные показали, что инфляция усиливает давление на экономику Германии. Скачок цен на импорт, а также падение промышленного производства и розничных продаж стали новыми признаками того, что крупнейшая экономика Европы сползает в рецессию. В Германии рассказали, как избежать ЧС с газом

Цены на импорт в августе выросли на 162,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом цены на природный газ увеличились на 306,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как последствия военных действий на Украине продолжают сотрясать энергетические рынки Европы.

Согласно данным, опубликованным в прошлом месяце, инфляция в Германии в сентябре достигла самого высокого уровня более чем за 25 лет ввиду высокой стоимости энергоресурсов.

Это вредит активности в промышленности, которая уже столкнулась с проблемами в цепочках поставок, и повышает издержки компаний розничной торговли, у которых не очень получается переносить растущие расходы на столкнувшихся с ухудшением финансового положения потребителей.

Промышленное производство в августе упало на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это было самое сильное падение с марта, первого месяца с начала военной операции на Украине.

Между тем в августе потребители особенно неохотно тратили деньги на продукты питания. Розничные продажи продуктов питания упали на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это было самое сильное падение более чем за пять лет.

"Многие потребители, заглядывая в свои кошельки, продолжат сокращать расходы", — говорит Александр Крюгер, экономист Hauck Aufhaeuser.

Учитывая рекордные цены на энергоресурсы, которые оказывают давление как на потребителей, так и на промышленность, экономическая рецессия кажется неминуемой, говорит Карстен Бржески, экономист ING.

"Вопрос только в том, насколько жестким будет этот спад или рецессия", — добавляет он.

Правительство Германии ожидает, что в следующем году валовой внутренний продукт сократится на 0,4%. Об этом агентству Reuters сообщил источник в четверг, ссылаясь на предварительные цифры. Правительство представит свои прогнозы в среду.