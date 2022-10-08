АНКАРА, 8 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что процентная ставка в стране будет снижаться. Движение транспорта по Крымскому мосту открыли из Керчи в сторону Тамани

Центральный банк ранее принял решение снизить учетную ставку до 12%.

"Пока ваш брат (президент Турции – ред.) находится на своем посту, процентные ставки будут продолжать снижаться день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Пусть никто дает нам советы по этому вопросу"- сказал турецкий лидер, выступая в Балыкесире.

Центробанк Турции в текущем году держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля уже 14 лир, а сейчас превысил 18,6 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в сентябре до 83,45%.