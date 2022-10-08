БЕРЛИН/ПАРИЖ/ВЕНА/РИМ/ПРАГА, 8 окт — ПРАЙМ. Тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами в субботу против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине. Сербия располагает наибольшими резервами газа за свою историю, заявил Вучич

БЕРЛИН: ЗА ДЕШЕВЫЙ РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Чтобы выразить свой протест против "антисоциальной политики властей" перед бундестагом, в столицу съехались жители со всей Германии. Организатором акции выступила правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Митингующие требовали отмены антироссийских санкций, обеспечить страну дешевыми энергоносителями, отремонтировать и ввести в строй "Северный поток 2". Многие демонстранты пришли с немецкими и российскими флагами.

На плакатах было указано: "Я хочу российские газ и нефть", "Тот, кто молчит сегодня — замёрзнет завтра", также были призывы об отставке правительства. У некоторых участников на плакатах были русские надписи, например, "Мир и дружба с Россией".

По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 8 тысяч человек. По данным организаторов, митингующих было около 10 тысяч.

ПАРИЖ: ЗА ОТСТАВКУ МАКРОНА

В Париже манифестанты потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в акции также приняли участие тысячи человек.

Демонстрация прошла по призыву движения "желтые жилеты" и движения "Патриоты" во главе с Флорианом Филиппо.

Протестующие требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Они также выступили против членства Франции в НАТО и поставок оружия Украине.

"Мы собрались здесь, чтобы выразить осуждение политики президента Франции, который поставляет Украине оружие для войны, которая нас не касается, оружие для украинского правительства нацистов! Из-за этого у нас теперь нет газа, нет электроэнергии для обеспечения работы предприятий и отопления в домах", — сказала РИА Новости одна из участниц митинга.

ПРАГА: ЗА РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

В Праге, по данным полиции, собрались 7-8 тысяч человек. Участники приехали со всех концов страны в центр столицы, они представляли различные профсоюзы города.

Демонстранты выразили недовольство правительством из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения жизненного уровня.

Люди протестовали из-за роста цен на товары и услуги, прежде всего, на энергоносители.

Активисты потребовали от властей введения регулирования цен на продовольствие и предметы первой необходимости, на электроэнергию и газ, а также повышения еще в этом году уровня минимальной зарплаты. Движение по двум полосам Крымского моста могут запустить к утру 9 октября

РИМ: ПРОТИВ ИНФЛЯЦИИ И РОСТА ЭНЕРГОТАРИФОВ

Профсоюзная многотысячная демонстрация прошла в субботу и в Риме. Акцию организовала Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL).

Она вместе с другими ассоциациями трудящихся и международными профсоюзами обратились к правительству Италии и европейским правительствам с требованием вернуть в центр политической повестки социальную справедливость и работу.

Будущему правительству CGIL выдвинула список из 10 предложений, среди которых — повышение заработной платы и пенсий, а также введение минимальной оплаты труда.

Участники демонстрации держали баннеры и транспаранты против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов. Также было много лозунгов антифашистского и пацифистского характера.

ВЕНА: ЗА ОТМЕНУ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

В Вене в субботу состоялся митинг в поддержку политического и военного нейтралитета Австрии, а также за отмену антироссийских санкций, снижение цен и против инфляции.

По данным организаторов, в демонстрации приняли участие около двух тысяч человек. Они потребовали от властей прекратить поддержку "разжигателей войны" из ЕС, НАТО и США, восстановить в полном объеме дружественные отношения с Москвой и обеспечить продолжение поставок энергоносителей из России.

Среди ораторов, которые выступили перед собравшимися, присутствовал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он обвинил США и ЦРУ в развязывании на Украине прокси-войны против России в 2014 году, что привело к сегодняшним драматическим событиям.