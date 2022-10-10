МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Представитель американского Конгресса от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против выделения военной помощи Украине, назвав президента США Джо Байдена "и его преступный клан" должниками украинского президента Владимира Зеленского. Economist: мир стоит перед новой макроэкономической эрой

Как говорится в сообщении в Twitter американского конгрессмена, не стоит выделять "больше никакой помощи, особенно для финансирования войны, в которой мы не должны участвовать". По его мнению, американский лидер вместе с его преступным кланом в долгу у Зеленского. Однако "Америка ему ни черта не должна".

Конгрессмен от Аризоны Госар на сегодняшний день не единственный политик в Америке, который выступает против финансирования Киева из Белого дома. Ранее представитель Конгресса Мэтт Розендейл также заявлял о том, что налогоплательщики США не имеют столько денег, чтобы помогать Киеву.

После начала специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) финансируют Украину и выделяют ей военную помощь, в том числе оружием.