В Конгрессе назвали Байдена преступником из-за помощи Киеву
Американский конгрессмен Госар выступил против помощи Киеву, назвав Байдена преступником
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Представитель американского Конгресса от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против выделения военной помощи Украине, назвав президента США Джо Байдена "и его преступный клан" должниками украинского президента Владимира Зеленского.
Как говорится в сообщении в Twitter американского конгрессмена, не стоит выделять "больше никакой помощи, особенно для финансирования войны, в которой мы не должны участвовать". По его мнению, американский лидер вместе с его преступным кланом в долгу у Зеленского. Однако "Америка ему ни черта не должна".
Конгрессмен от Аризоны Госар на сегодняшний день не единственный политик в Америке, который выступает против финансирования Киева из Белого дома. Ранее представитель Конгресса Мэтт Розендейл также заявлял о том, что налогоплательщики США не имеют столько денег, чтобы помогать Киеву.
После начала специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) финансируют Украину и выделяют ей военную помощь, в том числе оружием.
https://1prime.ru/world/20221010/838408911.html
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