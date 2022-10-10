ПЕКИН, 10 окт — ПРАЙМ. Китай выступает против новых ограничений США в отношении китайских технологических компаний, так как это грубо нарушает рыночные правила и угрожает стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, заявило в понедельник министерство коммерции Китая. Фондовые биржи АТР снижаются вслед за рынками США

Американское министерство торговли 7 октября сообщило, что США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ заявила, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы подавлять китайские компании, сохраняя технологическую гегемонию.

"Это типичная травля в области технологий, которая не только идет вразрез с духом двустороннего сотрудничества и игнорирует обстоятельства двустороннего сотрудничества, но также серьезно мешает нормальным торгово-экономическим связям китайских и американских компаний, грубо нарушает рыночные правила и международный торгово-экономический порядок, а также серьезно угрожает стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, Китай решительно выступает против этого", — говорится в распространенном заявлении ведомства.

Отмечается, что действия американской стороны затрагивают не только законные права и интереса китайских предприятий, но также вредят законным бизнес интересам экспортных компаний США.

"США должны немедленно прекратить свои ошибочные действия, справедливо относиться к компаниям всех стран, включая китайские компании. Китай призывает все стороны укреплять сотрудничество и совместно создавать безопасную, стабильную, беспрепятственную, эффективную, открытую и инклюзивную, а также взаимовыгодную глобальную систему производственных цепочек и цепей поставок", — добавили в минкоммерции.