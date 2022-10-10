МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Глава немецкого правительства Олаф Шольц разозлил своих европейских коллег призывом к государствам Евросоюза к единству, но при этом оставляя для Берлина свой политический путь, считает автор колонки в журнале Politico Мэтью Карничниг. СМИ: Швеция прекратила подавать электроэнергию в Польшу из-за аварии

"Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего", — считает автор издания.

По его мнению, больше всего лидеров стран ЕС злит намерение Германии действовать в собственных интересах без оглядки на мнение Брюсселя в ключевых вопросах собственной экономики и безопасности.

Особое внимание в статье уделяется вопросу трат Германии после начала спецоперации на Украине: Шольц выделил свыше ста млрд евро не на поддержку всего политического альянса, а только на усиление безопасности ФРГ.

"Точно так же подход его правительства к надвигающейся нехватке газа и электроэнергии этой зимой был полностью сосредоточен на Германии, а не на Европе", — резюмирует обозреватель и добавляет, что скорее всего Евросоюз будет продолжать оставаться для немецких властей не более чем условной опорой.

После начала спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Это привело к тому, что жители Европы уже столкнулись со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии из-за энергокризиса.