МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Норвегия оказалась в гигантском выигрыше от бушующего в 2022 году энергетического кризиса в Европе, получая небывалые доходы от экспорта газа. По мнению соседних государств-импортеров, Осло поступает некрасиво, пишет чешское издание iDNES. В Конгрессе назвали Байдена преступником из-за помощи Киеву

Для Норвегии этот год оказался в три раза удачнее, чем прошлый. Страна-экспортер сумеет заработать за счет экспорта "голубого топлива" в несколько раз больше, чем в прошлом 2021 году. Однако страна столкнулась с выбором: солидарность иди жадность. При этом к солидарности Норвегия относится не лучшим образом, желая заработать побольше, отметили в публикации.

Автор статьи обращает внимание на то, что мировые цены на энергоносители — в том числе газ — многократно выросли. Чистая прибыль Норвегии за текущий год может составить порядка 94 миллиардов евро, это на 65 миллиардов больше, чем год назад.

Уже многие европейские игроки возмущались заработкам Осло на беспрецедентной ситуации в регионе с энергоносителями и не хотят покупать сырье по таким ценам у скандинавского соседа.

В Еврокомиссии уже вели обсуждения варианта с установкой предельных цен для Норвегии как поставщика энергоресурсов, однако власти страны на это не реагируют.

Обозреватель издания указывает еще и на тот момент, что возмущения стран ЕС сейчас кажутся истерикой оказавшихся в безвыходной ситуации. Но аргументы о жадности, считает автор, все-таки звучат весьма логично.

Накануне, 9 октября, на портале Norskpetroleum были опубликованы прогнозы доходов от нефтегазового сектора Норвегии за 2022 год. Они будут в четыре раза выше, чем в прошлом.