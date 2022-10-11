АЛМА-АТА, 11 окт — ПРАЙМ. Высокий уровень инфляции на фоне фискального стимулирования и внешних шоков требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Казахстане, заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов. В Казахстане открылись более двух тысяч компаний с российским участием

Годовая инфляция в Казахстане на 1 октября достигла 17,7%. Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка 5 сентября принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентного пункта. Следующее плановое решение по ставке назначено на 26 октября.

"Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", — заявил Пирматов на заседании правительства во вторник.

По его информации, наибольший рост цен за последние два месяца наблюдался по арендной плате за жилье как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока населения из России после объявленной частичной мобилизации, а также по услугам образования и канцелярским товарам.

Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%.