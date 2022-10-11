МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Австралийские компании сообщили о сильных продажах в сентябре на фоне высокого спроса, продемонстрировавшего удивительную устойчивость к повышению процентных ставок, тогда как давление на цены со стороны издержек немного ослабло, что позволяет надеяться на замедление инфляции. Австралийский центробанк поднял ключевую ставку до максимума за девять лет

Индекс условий для бизнеса, опубликованный во вторник National Australia Bank, в сентябре вырос на 3 пункта до 25, что значительно превышает многолетнее среднее значение. Волатильный индекс доверия снизился на 5 пунктов до 5, что близко к многолетнему среднему значению.

"Индикатор условий сейчас выше пикового значения, зафиксированного до пандемии COVID, — отметил главный экономист NAB Алан Остер. — Это показывает, насколько силен сейчас спрос".

"Более высокий показатели был зафиксирован лишь на подъеме, последовавшем после отмены локдаунов в начале 2021 года, — добавляет он. — Очевидно, потребители находят возможности, чтобы продолжать тратить деньги, чему способствует сильный рынок труда, накопленные сбережения, а также более широкое восстановление после пандемии".

Индексы деловой активности NAB несколько месяцев превышают все ожидания, несмотря на то, что Резервный банк Австралии уже повысил процентные ставки на 250 базисных пунктов, до 9-летнего максимума 2,6%.

Правда, на прошлой неделе РБА неожиданно снизил темп повышения ставок до 25 базисных пунктов, отметив, что желает сохранить устойчивость экономики в процессе своей борьбы с инфляцией.

Появились первые признаки того, что инфляция в Австралии могла уже преодолеть свой пик. В октябре квартальный рост розничных цен замедлился до 2,2% с 3,3% в сентябре. Темпы роста издержек на оплату труда и закупочных цен тоже снизились. В ФРС отметили важность дальнейшего повышения ставок для обуздания инфляции

"В целом исследование показывает, что экономика последние месяцы сохраняла устойчивость, несмотря на высокую инфляцию, повышение процентных ставок и мрачные перспективы мировой экономики, — рассказывает Остер. — Также имеются признаки того, что ценовое давление, вероятно, ослабевает".

Результаты опроса вновь указали на стабильность спроса. Индекс продаж в сентябре вырос на 9 пунктов до 38, что намного вые уровней, наблюдавшихся до пандемии. Индикатор загруженности мощностей остался на отметке 85,8%, что близко к рекордному максимуму.

Индикатор прибыльности остался на уровне 19 пунктов, а индекс занятости снизился на один пункт до 16. Согласно опубликованным ранее официальным данным, в августе уровень безработицы в Австралии был близок к 48-летнему минимуму 3,5%.

Между тем опубликованный во вторник индекс потребительского доверия Westpac показал, что настроения среди австралийских потребителей остаются мрачными, хотя они и продолжают активно тратить деньги, что может быть обусловлено благоприятными условиями на рынке труда.