МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в июне-августе снизилась до 3,5% с уровня мая-июля в 3,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. В Великобритании допустили систематические отключения электричества

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали сохранение показателя на отметке мая-июля. В релизе отмечается, что уровень безработицы стал самым низким со значения декабря-февраля 1974 года.

"Уровень безработицы продолжает падать, теперь находится на самом низком уровне почти за пятьдесят лет. Однако число людей, которые не работают и не ищут работу, продолжает расти", — прокомментировал глава отдела статистики рынка труда и домохозяйств ONS Дэвид Фриман.

В аналогичный период годом ранее безработица составляла 4,4%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в июне-августе составило 1,188 миллиона человек, снизившись на 97 тысяч по сравнению с показателем за март-май и на 323 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в июне-августе выросло в годовом выражении на 265 тысяч и составило 32,754 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,5%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 6% в годовом выражении, а без учета — на 5,4%. Аналитики прогнозировали показатели в 5,9% и 5,3% соответственно.