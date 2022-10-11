МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. S&P Global Market Intelligence ожидает, что экономика США вступит в рецессию в четвертом квартале 2022 года из-за ужесточения финансовых условий на фоне сдерживания инфляции, сообщает газета Financial Times со ссылкой на соруководителя отдела экономики США в S&P Джоэла Праккена. "Столкнет экономику США с обрыва": экс-министр осудил работу Байдена

"После разочаровывающего августовского отчета о потребительских ценах и сентябрьского заседания (Федерального комитета по открытым рынкам) доходность казначейских облигаций подскочила,… стоимость акций упала, а доллар укрепился", — приводит газета слова Праккена. "Именно это недавнее широкое ужесточение финансовых условий, как мы ожидаем, приведет к тому, что экономика перейдет от растущей к полноценной рецессии", — добавил эксперт.

По данным газеты, агентство понизило прогноз по росту экономики США на следующий год до минус 0,5%, ранее прогнозировала рост на 0,9%. Это обусловлено последствиями урагана "Иэн", который унес жизни по меньшей мере 45 человек и привел к перебоям в подачи электроэнергии в нескольких южных штатах.

Годовая инфляция в США по итогам августа составила 8,3%. Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов третий раз подряд — до уровня 3-3,25% годовых.