МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Одной из основных задач западных стран является разорение России, пишет со ссылкой на депутата бундестага Севиму Дагделен издание Junge Welt. Однако, считает политик, эта задача Запада вряд ли будет реализуема. "Идиот": в Сети отреагировали на неожиданную правду Борреля о России

По мнению политика, страны блока НАТО вместе с главной экономикой Европы — Германией — делают все, чтобы примирения Москвы и Киева не произошло. "Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично", — добавляет представитель бундестага.

Дагделен особо отметила, что попытки стран Североатлантического альянса "загубить" Российскую Федерацию санкционным экономическим давлением заставляют страдать россиян, а миллионы европейцев.

"Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, поставлено на кон", — считает она. Европейская валюта обесценивается по отношению к "американскому зеленому" до беспрецедентных отметок. Это приводит к еще большему росту цен на практически все виды энергии. "Миллионы людей в Европе разорены", — резюмирует политик.

Дагделен считает важным признать тот факт, что все усилия США и ЕС, направленные на то, чтобы сделать президента России Владимира Путина политическим изгоем, не увенчались успехом.

"Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине. И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах", — заявила немецкий политик.

После начала спецоперации на Украине страны Запада и США усилил санкционное давление на Россию, введя беспрецедентные санкции в отношении российских компаний, секторов экономики, производства, заморозки золотовалютных резервов Минфина и ЦБ. Однако это давление обернулось против Белого дома и Брюсселя: резкий рост инфляции и небывалые цены на энергоносители заставляют европейцев выбирать между отоплением и продуктами питания.