МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал санкционную политику ЕС и призвал пересмотреть ограничительные меры, принятые в отношении России. Свое мнение он выразил в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung и журналом Cicero.

"Санкции в такой форме убивают нас", — заявил Орбан.

По его словам, действующие санкции против России могут вогнать Европейский Союз в энергетическую зависимость от США. Вместе с тем политик заявил, что меры нужно не сворачивать, а переосмысливать и пересматривать, чтобы не заменить зависимость от Москвы на зависимость от Вашингтона.

"В энергетическом вопросе мы — карлики, а русские — гиганты. Теперь карлики санкционируют гигантов", — подчеркнул премьер. Главный экономист МВФ предрек Европе тяжелые зимы

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергокризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

6 октября ЕС принял очередной — восьмой — пакет санкций, который предполагает в том числе ограничение цен на российскую нефть, поставляемую в треть страны по морю.