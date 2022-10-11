Премьер Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции
Премьер Венгрии Орбан раскритиковал санкционную политику ЕС и призвал пересмотреть ее
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал санкционную политику ЕС и призвал пересмотреть ограничительные меры, принятые в отношении России. Свое мнение он выразил в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung и журналом Cicero.
"Санкции в такой форме убивают нас", — заявил Орбан.
По его словам, действующие санкции против России могут вогнать Европейский Союз в энергетическую зависимость от США. Вместе с тем политик заявил, что меры нужно не сворачивать, а переосмысливать и пересматривать, чтобы не заменить зависимость от Москвы на зависимость от Вашингтона.
"В энергетическом вопросе мы — карлики, а русские — гиганты. Теперь карлики санкционируют гигантов", — подчеркнул премьер.
Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергокризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.
6 октября ЕС принял очередной — восьмой — пакет санкций, который предполагает в том числе ограничение цен на российскую нефть, поставляемую в треть страны по морю.
https://1prime.ru/world/20221011/838428872.html
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