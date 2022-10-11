НАТО усилила патрулирование морей после диверсий на "Северных потоках"
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках"
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после ЧП на газопроводах "Северного потока", сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями", — заявил он в ходе пресс-конференции.
По его словам, НАТО также наращивает безопасность около ключевых объектов и активнее обменивается результатами разведки.
Министры обороны стран-членов альянса соберутся в Брюсселе 12-13 октября для обсуждения защиты критической инфраструктуры в свете атаки на "Северные потоки".
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы.
Служба безопасности Швеции провела расследование и подтвердила, что инциденты на газопроводах произошли в результате взрывов. Таким образом были усилились подозрения о вопиющем саботаже.
Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/world/20221011/838429500.html
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