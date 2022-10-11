МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после ЧП на газопроводах "Северного потока", сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Газпром" уже обнаруживал на "Северном потоке" уничтожитель мин НАТО

"После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями", — заявил он в ходе пресс-конференции.

По его словам, НАТО также наращивает безопасность около ключевых объектов и активнее обменивается результатами разведки.

Министры обороны стран-членов альянса соберутся в Брюсселе 12-13 октября для обсуждения защиты критической инфраструктуры в свете атаки на "Северные потоки". Лавров назвал заявление Швеции по "Северным потокам" двойными стандартами

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы.

Служба безопасности Швеции провела расследование и подтвердила, что инциденты на газопроводах произошли в результате взрывов. Таким образом были усилились подозрения о вопиющем саботаже.

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