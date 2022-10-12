Глава JPMorgan Даймон спрогнозировал мировую рецессию в ближайшие полгода
Гендиректор JPMorgan Даймон предупредил о наступлении рецессии через шесть-девять месяцев
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. США и мировая экономика могут вполне вероятно столкнуться с рецессией в течение полугода, передает CNBC слова главы одного из крупнейшего банка в мире JPMorgan Chase Джейми Даймон.
Он назвал несколько индикаторов потенциальной рецессии, среди которых Даймон выделил значительное повышение процентных ставок, конфликт на Украине, бешеная инфляция и непредсказуемая политика ФРС США.
«Это очень, очень серьезные вещи, которые, как я думаю, могут подтолкнуть США и весь мир — при том, что Европа уже находится в рецессии — они могут подтолкнуть США к рецессии через шесть-девять месяцев», — заявил экономист.
В США уже ощутили удар по экономике вследствие инфляции. Американцы ожидает значительное уменьшение праздничных онлайн-продажи со времен 2015 года. Виной тому бешеная инфляция и растущие процентные ставки.
https://1prime.ru/world/20221012/838432749.html
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