МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. США и мировая экономика могут вполне вероятно столкнуться с рецессией в течение полугода, передает CNBC слова главы одного из крупнейшего банка в мире JPMorgan Chase Джейми Даймон. СМИ: Байдену грозят проблемы из-за слов о Путине о росте цен

Он назвал несколько индикаторов потенциальной рецессии, среди которых Даймон выделил значительное повышение процентных ставок, конфликт на Украине, бешеная инфляция и непредсказуемая политика ФРС США.

«Это очень, очень серьезные вещи, которые, как я думаю, могут подтолкнуть США и весь мир — при том, что Европа уже находится в рецессии — они могут подтолкнуть США к рецессии через шесть-девять месяцев», — заявил экономист.

В США уже ощутили удар по экономике вследствие инфляции. Американцы ожидает значительное уменьшение праздничных онлайн-продажи со времен 2015 года. Виной тому бешеная инфляция и растущие процентные ставки.