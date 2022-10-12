МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила во вторник, что не видит признаков нестабильности на финансовых рынках США, хотя на них и наблюдается высокая волатильность на фоне повышения процентных ставок и обеспокоенности достаточностью ликвидности. "Худший президент": Байден разозлил американцев

"Мы пока не видели признаков финансовой нестабильности в США и на наших финансовых рынках", — сказала Йеллен в интервью CNBC.

"Они продолжают функционировать хорошо, и мы не видим признаков сокращения долговой нагрузки, что иногда происходит в условиях ужесточения денежно-кредитной политики", — отметила она.