Минфин США не увидел признаков финансовой нестабильности в стране
Глава минфина США Йеллен заявила об отсутствии признаков нестабильности на финансовом рынке
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила во вторник, что не видит признаков нестабильности на финансовых рынках США, хотя на них и наблюдается высокая волатильность на фоне повышения процентных ставок и обеспокоенности достаточностью ликвидности.
"Мы пока не видели признаков финансовой нестабильности в США и на наших финансовых рынках", — сказала Йеллен в интервью CNBC.
"Они продолжают функционировать хорошо, и мы не видим признаков сокращения долговой нагрузки, что иногда происходит в условиях ужесточения денежно-кредитной политики", — отметила она.
https://1prime.ru/world/20221012/838434089.html
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