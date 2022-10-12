МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индекс настроений в крупных производственных компаниях Японии в октябре снизился второй месяц подряд, достигнув минимума за пять месяцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Reuters Tankan, ставшие очередным свидетельством того, что глобальная инфляция и слабая иена губительно сказываются на зависимой от международной торговли японской экономики.

Иена

Курс японской иены впервые за 24 года упал до 146 за доллар

Ежемесячный опрос, проводившийся в период с 28 сентября по 7 октября, показал, что в ближайшие три месяца настроения крупных производителей, вероятно, будут ухудшаться, тогда как настроения в сфере услуг будут продолжать восстанавливаться.

Многие из респондентов сетовали на рост издержек на фоне инфляции закупочных цен. "Рост цен на товары не поспевает за стремительным ростом цен на сырье", — отметил менеджер одной из компаний, пояснив, что многие субподрядчики зачастую не могут перекладывать возросшие издержки на своих клиентов.

Другой менеджер выразил обеспокоенность снижением прибыли из-за подорожания импорта. Рост цен на сырье и энергоносители усугубляется ослаблением иены, отметил он.

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Некоторые респонденты отмечали негативное влияние на их бизнес геополитических событий.

"Наши клиенты откладывают капиталовложения из-за напряженности в отношениях между США и Китаем и кризисом на Украине", — сообщил менеджер компании, занимающейся производством машинного оборудования.

Опубликованные 3 октября результаты последнего квартального опроса Tankan Банка Японии показали, что в июле-сентябре настроения крупных производителей ухудшились третий квартал подряд из-за подорожания сырья и материалы и неважных перспектив восстановления хрупкой японской экономики.