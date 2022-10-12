МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Австрия столкнулась, возможно, в самым тяжелым экономическим кризисом со времен Второй мировой войны, заявил министр финансов страны Магнус Бруннер. СМИ: Европе грозят годы энергокризиса и бедности населения

"Это, вероятно, самые тяжелые времена, которые мы переживаем, со времен Второй мировой войны, с которыми столкнулись люди в этой стране и поколение политиков", — сказал он во время своего выступления в парламенте с проектом бюджета.

По словам министра, ситуация может повториться в следующие годы, поэтому говорить о завершении кризиса нельзя.

Бруннер отметил, что антироссийские санкции ударили по Европе, это почувствовали австрийские предприятия и домохозяйства. Он подчеркнул, что призывы к снятию ограничений с России "эмоционально понятны", но гарантий возвращения к прежнему сотрудничеству с Москвой нет.