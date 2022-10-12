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ПУТИН: РФ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЭТИМ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ СТРАН ЗАПАДА
https://1prime.ru/world/20221012/838438995.html
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