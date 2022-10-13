АСТАНА, 13 окт — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проведут отдельную встречу, чтобы обсудить создание газового хаба и украинскую проблематику.

НОВЫЙ ХАБ

За день до поездки в Астану на энергетическом форуме в Москве Путин озвучил новое предложение — создать в Турции газовый хаб для поставок в Европу. По словам президента, так можно заместить утраченный объем транзита по "Северным потокам", где, как заявил Путин, был совершен акт международного терроризма. Он добавил, что у такого решения есть экономическая целесообразность и здесь значительно выше уровень безопасности.

Вице-премьер Александр Новак пояснил, что в качестве одной из идей будет проработано строительство новых ниток "Турецкого потока".

Такое предложение стало новым и для Турции. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз заявил, что эта идея технически возможна и должна быть обстоятельно изучена.

Эксперт турецкого аналитического центра SETA Бильгехан Озтюрк высказал мнение, что проблем с пропускной способностью для поставок российского газа через Турцию нет.

ЭРДОГАН СТРЕМИТСЯ СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ

Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам. Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Между тем западные страны не смогли здраво оценить украинский кризис, поэтому некоторые из них теперь думают, как пережить грядущую зиму, заявлял Эрдоган, отмечая, что в предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения.

Турецкий президент также неоднократно указывал на важность переговоров непосредственно между Москвой и Киевом. К примеру, с таким предложением турецкий президент обращался к Путину во время встречи в Сочи 6 августа, и ко Владимиру Зеленскому во время поездки во Львов 18 августа. Москва готова выслушивать любые предложения о посредничестве Турции, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

СРОКИ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ ПОДХОДЯТ К КОНЦУ

Одним из успешных кейсов посредничества Турции стала сделка между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН по вывозу зерна из украинских портов (заключена 22 июля). Правда Путин позднее указывал, что лишь малая часть продовольствия в результате попадает в беднейшие страны, а большинство поставок уходит в страны ЕС. Также президент РФ называл уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российского зерна и удобрений только для европейских стран.

Срок действия зерновой сделки истекает в ноябре текущего года. Путин и Эрдоган обсудят ее во время переговоров в Астане, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Турция рассчитывает на продление продуктовой сделки, находится в работе с ООН по преодолению сложностей и выходу российской продукции на рынки.

ЧТО ПУТИН ДУМАЕТ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С АНКАРОЙ

В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда Путин поблагодарил турецкого коллегу за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция является надежным партнером и может обеспечить надежные поставки российской продукции через свою территорию во все страны мира.

Также российский лидер заявил об уверенном росте товарооборота между двумя странами. При этом Москва готова существенно нарастить поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют интерес для Анкары. Кроме того, Путин сообщал о договоренностях об оплате в рублях 25% поставок российского природного газа в Турцию.