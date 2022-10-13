ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают Китай основной геополитической угрозой для своей страны, но не желают вступать в открытую конфронтацию с КНР, сообщает Reuters со ссылкой на заявление советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Китай заметил изменение отношения европейцев к США из-за газового кризиса

По словам Салливана, США признают, что Китай в геополитической плоскости представляет самый значительный вызов для страны.

Он добавил, что Америка избегает любого стратегического противостояния и не желает делить мир на блоки, чтобы избежать новой холодной войны.

"Согласно новой Стратегии глобальной безопасности, Китай и Россия все более связаны друг с другом, однако их вызовы существенно различаются", — резюмировал советник.