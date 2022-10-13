МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экономики стран-членов Евросоюза переживают трудные времена, находясь на грани глубокой рецессии, пока экономика России укрепляется, пишет The Economist. Исследования показали, что больше половины россиян ожидают роста расходов

Издание подчеркивает, что санкционная политика Запада привела Евросоюз в наиболее чувствительную стадию.

Несмотря на слабую экономики России в текущий момент, она все равно демонстрирует тенденции к росту, указывает британский журнал. Россияне троллят Европейцев в социальных сетях, запуская прямые эфиры с работой газовых плит, пока Европа испытывает нехватку голубого топлива вместе с ростом цен на топливо. Журнал назвал такое поведение россиян "ребячеством", но согласился, что доля правды имеет место быть, а Европе не стоит это отрицать.

Эксперт Лиам Пич из консалтинговой компании Capital Economics отметила, что несмотря на западные санкции, которые причинили экономики России очевидный вред в долгосрочной перспективе, Москва выстояла и теперь демонстрирует активность намного выше показателей некоторых ведущих стран ЕС.

Автомобильная промышленность начала немного расти, и это свидетельствует о том, что автомобилестроителям удалось наладить снабжение и производство, и без участия западных стран.