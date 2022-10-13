Экономика России укрепляется на фоне глубокой рецессии в Европе
The Economist: Европа на пороге глубокой рецессии на фоне укрепления России
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экономики стран-членов Евросоюза переживают трудные времена, находясь на грани глубокой рецессии, пока экономика России укрепляется, пишет The Economist.
Издание подчеркивает, что санкционная политика Запада привела Евросоюз в наиболее чувствительную стадию.
Несмотря на слабую экономики России в текущий момент, она все равно демонстрирует тенденции к росту, указывает британский журнал. Россияне троллят Европейцев в социальных сетях, запуская прямые эфиры с работой газовых плит, пока Европа испытывает нехватку голубого топлива вместе с ростом цен на топливо. Журнал назвал такое поведение россиян "ребячеством", но согласился, что доля правды имеет место быть, а Европе не стоит это отрицать.
Эксперт Лиам Пич из консалтинговой компании Capital Economics отметила, что несмотря на западные санкции, которые причинили экономики России очевидный вред в долгосрочной перспективе, Москва выстояла и теперь демонстрирует активность намного выше показателей некоторых ведущих стран ЕС.
Автомобильная промышленность начала немного расти, и это свидетельствует о том, что автомобилестроителям удалось наладить снабжение и производство, и без участия западных стран.
https://1prime.ru/world/20221013/838447556.html
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