МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия в экспортном сезоне 2022-2023 сельхозгода может увеличить объем экспорта масложировых товаров сразу на 76%, важным условием для такого рекорда являются равномерная загрузка перерабатывающих мощностей и сохранение заградительных экспортных пошлин на масличные культуры, сообщили РИА Новости представители отрасли. Силуанов рассказал об ограничениях на экспорт российской сельхозпродукции

"По ожиданиям Масложирового союза России, в нынешнем сезоне общий объем экспорта масложировых товаров вырастет на беспрецедентные 76%. В частности, вывоз растительных масел увеличится на 70%, до 7,5 миллиона тонн, а шрота – в два раза, почти до 5,9 миллиона тонн", — сообщил исполнительный директор союза Михаил Мальцев.

По его словам, оптимистичному прогнозу способствует как рекордный урожай масличных в предыдущем сезоне, так и значительные переходящие остатки сырья. Между тем его реализация возможна при выполнении двух условий: во-первых, аграрии не сдерживают продажи с целью разогнать цены — это обеспечит равномерную загрузку мощностей в течение сезона, во-вторых — сохраняются заградительные экспортные пошлины на масличные, также необходимые для обеспечения сырьем отечественных переработчиков.

В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна — 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов по пшенице. По прогнозу самого союза, объем валового сбора масличных культур в России в 2022 году тоже может обновить рекорд и составить 28 миллионов тонн.

Мальцев уверен, что мощностей хватит для переработки и самого урожая, и высоких переходящих остатков прошлого сезона. Так, объем переработки по растительным маслам ожидается в объеме почти 10 миллионов тонн, шрота – 13,3 миллиона, и даже при этом мощности отрасли (более 30 миллионов тонн в год) будут загружены на 90%, уточнил он.

ЦЕНА ВСЕ РАВНО НЕ ВЫРАСТЕТ

Согласно опубликованным на прошлой неделе материалам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в сентябре по сравнению с августом индекс цен на все растительные масла упал почти на 7% — до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Таким образом, понижательный тренд мировых цен на масла не дает оснований для роста стоимости масличных культур, тем более что на данный момент российская экспортная модель находится в балансе с мировым рынком, говорит директор по стратегическому развитию "Эфко" Владислав Романцев.

Например, по его оценке, закупочная стоимость тонны рапса на фоне затрат на переработку и логистику, а также с учетом валютного курса и сохранения маржи переработчиков составляет сейчас 23,8 тысячи рублей без НДС, что соответствует цене предложения на внутреннем рынке. "В этом году рекордный урожай масличных во всем мире, ждать прошлогодних цен бессмысленно", — уверен Романцев.

Между тем экспорт готовой продукции в разы выгоднее для экономики государства, продолжил он, тем более что достаточно и портовой инфраструктуры для вывоза масла наливом. В то же время необходима и помощь со стороны государства, которая должна быть направлена на повышение оборачиваемости вагонов и пропускной способности железной дороги, полагает эксперт.

"Сейчас сроки перевозки увеличились в несколько раз. Если этот вопрос будет урегулирован, то мы не видим проблем с отправкой на внешние рынки всего объема произведенных излишек масла и шрота", — сказал Романцев. Но в отношении масличных заградительные экспортные пошлины в долгосрочной перспективе нужно сохранить, говорит Мальцев, тем более что физически вывезти их как сырье не позволит рекордный урожай зерновых: он может создать перегрузку экспортной инфраструктуры, поэтому и возможностей для вывоза масличных не будет.

"Необходимо загружать инфраструктуру маслоналивного хозяйства портов, они не пересекаются с зерновыми грузами", — пояснил глава Масложирового союза. Он также рекомендует производителям масличных продавать урожай переработчикам — это выгоднее.

Запрет на экспорт подсолнечника и рапса в РФ действовал с 1 апреля по 31 августа 2022 года; он был введен на фоне резкого роста мировых цен на них, повысившего спрос и на российскую продукцию. В свою очередь, летом текущего года был продлен срок действия гибких пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника до 31 августа 2023 года, а расчет пошлин на масло и шрот — переведен в рубли. В октябре их значения стали нулевыми впервые с даты их расчета.