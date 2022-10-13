МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Второй саммит Россия-Африка запланирован на лето 2023 года. Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.

"Заинтересованность (у стран Африки — ред.), конечно, есть (в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики — ред.). В сфере и добычи, и переработки Россия обладает хорошими компетенциями, хорошими возможностями, производит свое оборудование, она может и готовить соответствующие кадры", — сказал Озеров.

Дипломат отметил, что РФ способна строить нефтеперерабатывающие заводы — малые, средние, крупные, однако вопрос о создании Россией перерабатывающих мощностей в странах Африки необходимо обсуждать, как и создание необходимых условий для российских инвестиций на африканском континенте.

"Тема энергетического сотрудничества будет одной из приоритетных на предстоящем саммите Россия-Африка", — добавил Озеров в кулуарах Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.