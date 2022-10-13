МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Мишель Боуман сказала в среду, что ситуация с высокой инфляцией, из-за которой центральный банк был вынужден проводить агрессивное повышение процентных ставок, судя по всему, перестала ухудшаться. В Вашингтоне рассказали об основных геополитических угрозах для США

Она выразила надежду, что пик инфляционной волны уже позади, добавив, что полной уверенности у нее в этом нет.

Боуман пояснила, что инфляционные риски остаются почти на том же уровне, что были, а инфляционные ожидания достаточно стабильны.