В Федрезерве заявили о преодолении пика инфляции в США
Представитель ФРС Боуман выразила надежду, что США уже преодолели пик инфляции
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Мишель Боуман сказала в среду, что ситуация с высокой инфляцией, из-за которой центральный банк был вынужден проводить агрессивное повышение процентных ставок, судя по всему, перестала ухудшаться.
Она выразила надежду, что пик инфляционной волны уже позади, добавив, что полной уверенности у нее в этом нет.
Боуман пояснила, что инфляционные риски остаются почти на том же уровне, что были, а инфляционные ожидания достаточно стабильны.
https://1prime.ru/world/20221013/838448819.html
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