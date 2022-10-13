МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Глобальная политика переживает значительные изменения, мир становится многополярным, а на первый план выходит азиатский регион, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в столице Казахстана в Астане. Путин заявил о необходимости активнее переходить на расчеты в нацвалютах

"Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", — сказал российский лидер.

По его словам, азиатские страны стали двигателем мирового экономического роста, в том числе благодаря эффективной работе интеграционных объединений, в которых участвует и Россия.

Путин подчеркнул, что Москва выступает за развитие и процветание Азии, поддерживает расширение торгово-экономических и инвестиционных связей в регионе.

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