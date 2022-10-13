МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Глупо и безответственно: в Германии раскрыли планы Запада разорить Россию

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

За сентябрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 1,9%, что совпало с предварительной оценкой. В августе рост составил 0,3%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 10,9% в годовом выражении с 8,8% месяцем ранее. А за сентябрь цены выросли на 2,2% после роста на 0,4% месяцем ранее. Обе оценки были сохранены.

Вместе с этим цены на энергию выросли на 43,9% в годовом выражении после 35,6% в августе, в том числе цены на природный газ поднялись год к году на 95,1%, сообщило агентство.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.