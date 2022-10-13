МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Объем экспорта Германии в Россию, согласно окончательной оценке, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 45,8% — до 1,2 миллиарда евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis. Инфляция в Германии ускорилась до рекордных десяти процентов

Объем импорта из России в Германию снизился в августе на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт нефтепродуктов и природного газа из России снизился на 12,9%, до 1,4 миллиарда евро в стоимостном выражении и на 66,5%, до 1,8 миллиона тонн, в натуральном выражении.

В августе 2022 года положительное сальдо импорта ФРГ с Россией составило 1,5 миллиарда евро.

Торгпредство РФ в Германии ведет собственную статистику на основе данных статистического ведомства, которое оперирует помесячной информацией.