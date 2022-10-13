МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины прогнозирует, что в 2023 году индекс потребительских цен в стране увеличится на 30%, а рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, говорится в сообщении минфина на его сайте. Украина хочет обеспечить жителей бесплатными дровами и буржуйками

"Правительство планирует (на 2023 год – ред.) увеличить финансирование сектора безопасности и обороны на уровне 17,8% ВВП. Прогноз роста реального ВВП – 4,6%, инфляция – около 30%, средний курс – около 42 гривен за доллар. Дефицит бюджета планируется на уровне 20% ВВП", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что дефицит бюджета Украины в 2023 году ожидается на уровне 38 миллиардов долларов.

По данным минэкономики Украины, падение ВВП страны за первые три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, а прогноз спада экономики на 2022 год — 33,1%. Годовая инфляция на Украине, по данным центробанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% месяцем ранее. МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

Верховная рада Украины 7 октября утвердила проект госбюджета в первом чтении, но не все правки, внесенные депутатами, были согласованы.