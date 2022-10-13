МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия и Турция проработают поставку российской сельскохозяйственной продукции в нуждающиеся страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане. Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции

В ходе переговоров Путин отметил, что в рамках соглашения в бедные страны продолжает поступать лишь небольшая часть продовольствия.

"Мы можем провести совместную работу по конкретизации тех нуждающихся в российской продукции стран. Для нас важно, чтобы продукция доставлялась именно нуждающимся странам", — указал Эрдоган.

Он подчеркнул, что работа будет проведена, даже если эти шаги "побеспокоят некоторые известные круги".

"Но они сделают счастливыми нуждающиеся страны", — добавил президент Турции.

Он также выразил надежду на продолжение и укрепление сделки. "Мы полны решимости укреплять и продолжать Стамбульский меморандум и транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию", — заявил турецкий лидер. В ООН заявили об отсутствии уверенности в продлении "продуктовой сделки"

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.