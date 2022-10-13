МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

Таким образом, годовая инфляция замедляется третий месяц подряд.

За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель замедлится до 8,1%, а за сентябрь цены вырастут на 0,2%. Раз не получилось с Россией: США нашли новую "жертву" на нефтяном рынке

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении ускорилась до 6,6% с 6,3% месяцем ранее, а в месячном — сохранилась на уровне августа в 0,6%.

В частности, цены на продовольствие в США в сентябре поднялись на 0,8% в месячном выражении, на энергоносители — снизились на 2,1%. В свою очередь за год продукты питания подорожали на 11,2%, а энергоносители — на 19,8%.