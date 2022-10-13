Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 228 тысяч
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 октября, выросло на 9 тысяч с показателя предыдущей недели — до 228 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 225 тысяч. Показатель предыдущей недели сохранился на первоначальном уровне в 219 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 5 тысяч — до 211,5 тысячи с сохранившегося уровня предшествовавшей недели в 206,5 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 октября, выросло на 3 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,368 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен в сторону повышения на 4 тысячи — до 1,365 миллиона заявок с 1,361 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/world/20221013/838456080.html
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