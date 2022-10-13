МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 октября, выросло на 9 тысяч с показателя предыдущей недели — до 228 тысяч, сообщило министерство труда страны. Инфляция в США замедлилась до 8,2 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 225 тысяч. Показатель предыдущей недели сохранился на первоначальном уровне в 219 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 5 тысяч — до 211,5 тысячи с сохранившегося уровня предшествовавшей недели в 206,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 октября, выросло на 3 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,368 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен в сторону повышения на 4 тысячи — до 1,365 миллиона заявок с 1,361 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.