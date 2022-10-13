МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вторая часть продуктовой сделки, предполагающая отмену ограничений на поставки российского продовольствия и удобрений, абсолютно не выполняется, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Путин и Эрдоган обсудили создание списка беднейших стран для поставок зерна

"Я не знаю, потому что пока вторая часть этой сделки совершенно не выполняется", — сообщил он журналистам.

По словам Ушакова, Москва продолжает напоминать о своем предложении бесплатно вывезти из европейских портов 300 тысяч тонн удобрений. "Их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран", — отметил он.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что почти все зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. В четверг в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер вновь заявил, что до нуждающихся стран доходит лишь небольшая часть поставок.