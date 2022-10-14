МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Встреча глав Минфина стран "Большой семерки" состоится в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. G7 планирует внимательно следить за волатильностью на валютных рынках

"Для успеха встречи мы тесно взаимодействуем со всеми вовлеченными организациями и занимается подготовкой", — сказал он на пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.

Судзуки также назвал даты и место встречи министров.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о проведении саммита объединения в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. При секретариате главы МИД создан офис для подготовки саммита.

Встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава — знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.

Кроме того, согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран-членов "Большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда — в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства — в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Даты мероприятий будут определены позднее.