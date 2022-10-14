МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Переговоры по продлению "продуктовой сделки", срок который истекает 19 ноября, идут, и стороны могут прийти к согласию, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Путин обсудил зерновую сделку с лидерами Катара и Палестины

"Есть надежда, что стороны найдут консенсус", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что переговоры проходят при координации ООН и Анкары.

Путин и Эрдоган в четверг провели переговоры на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Лидеры обсудили ход реализации продуктовой сделки. Глава РФ отметил, что в рамках соглашения в бедные страны продолжает поступать лишь небольшая часть продовольствия. Эрдоган в свою очередь предложил провести работу по поставкам российской агропродукции в нуждающиеся страны. Путин и Эрдоган обсудили создание списка беднейших стран для поставок зерна

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.