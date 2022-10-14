МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Экономические обмены в рамках СНГ продолжают расширяться, несмотря на санкции, заявил президент России Владимир Путин на саммите содружества. Путин и Эрдоган обсудили создание списка беднейших стран для поставок зерна

"Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются", — сообщил он.

По словам российского лидера, рост товарооборота между странами объединения превысил в 2021 году отметку 30 процентов, а в первом полугодии 2022 года он составил семь процентов.

Путин отметил, что государства смогли нарастить свои связи по многим направлениям, в том числе в экономике. Кроме того, растет интерес к совместной работе по цифровизации, инновациям и усовершенствованию использования природных ресурсов, идет активный переход на расчеты в нацвалютах.

Глава РФ пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге.

В четверг, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Путин заявил о серьезной трансформации глобальной политики и отметил, что ключевую роль начинает играть азиатский регион, где крепнут новые центры силы.