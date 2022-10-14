МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Цены в Европейском Союзе снизились бы в два раза за несколько дней, если бы ЕС пересмотрел свою санкционную политику, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. В Венгрии стартуют национальные консультации по антироссийским санкциям

"Когда мы платим более высокую цену в магазинах, или за продукты и энергию, то мы платим санкционную надбавку", — сказал он в эфире радио Kossuth.

"Если бы Евросоюз осознал, что санкционную политику нужно менять, остановил бы или приостановил ее, то очень быстро, полагаю, в течение нескольких дней цены на основные товары, в том числе на энергию, упали бы как минимум вдвое", — подчеркнул политик.

Кроме того, Европе приходится переплачивать в пять-десять раз за американское топливо из-за отказа от российских энергоносителей, в связи с чем выигрывают США, указал он.

По его словам, Европа уже разделилась на два лагеря в вопросе отношения к антироссийским санкциям. Венгрия выразила интерес к сотрудничеству с Россией в энергетике

Орбан подчеркнул, что инфляция в Венгрии достигла высоких уровней. Он сообщил, что поручил ЦБ и минфину снизить ее минимум вдвое до конца 2023 года.

"Эту высокую инфляцию вызвали не законы рынка или экономические причины, ее привнесли с политической стороны… Если бы брюссельские бюрократы были умнее, цены на энергоносители и инфляция не были бы такими высокими", — добавил премьер.

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