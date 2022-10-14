МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейский центральный банк готов к возможной технической рецессии в сочетании с высокой инфляцией, которую необходимо замедлить, чтобы сохранить доверие рынка. Об этом заявил в пятницу вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Мы сделаем все необходимое для понижения инфляции до установленного нами на среднесрочную перспективу целевого уровня 2%", — сказал он.