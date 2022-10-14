МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Министр торговли США Джина Раймондо не исключила, что в стране может начаться серьезная рецессия. Rebelión: Европа повела себя как колония США

"Конечно, есть возможность, что у нас будет рецессия. Экономика остынет. Честно говоря, нам нужно, чтобы она остыла, чтобы цены снизились. На мой взгляд, рецессия не является неизбежной. И, конечно, любой вариант значительной рецессии не является неизбежным", — заявила Раймондо в интервью агентству Bloomberg.

Она напомнила, что во многих странах сейчас наблюдаются экономические проблемы.

"Если вы посмотрите на мир, китайская экономика замедляется, (экономика) ЕС замедляется, Великобритания сталкивается с рядом проблем", — отметила министр.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер.