Совет глав стран-членов СНГ подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции
СОВЕТ ГЛАВ СНГ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
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СОВЕТ ГЛАВ СНГ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
https://1prime.ru/world/20221014/838465731.html
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