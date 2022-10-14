МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе увеличился до 50,9 миллиардов евро с 34 миллиардов в июле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Премьер Венгрии рассказал, сколько европейцы платят за санкции

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали дефицита на уровне в 37 миллиардов евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился на 24% в годовом выражении, до 231,1 миллиарда евро, импорт — на 53,6%, до 282,1 миллиарда. При этом в августе 2021 года был зафиксирован профицит баланса в 2,8 миллиарда евро.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 64,7 миллиарда евро после 42,3 миллиарда в июле и 7,1 миллиарда год назад. Экспорт товаров из ЕС в августе увеличился в годовом выражении на 24,2%, до 207,1 миллиарда евро, импорт — на 56,4%, до 271,8 миллиарда.