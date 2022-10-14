МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Предложение России о бесплатных поставках удобрений бедным странам заслуживает внимания, но его необходимо проработать, считает директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков. Путин и Эрдоган обсудили создание списка беднейших стран для поставок зерна

"На наш взгляд, инициатива заслуживает внимания и технической проработки", — заявил он.

Владимир Путин в рамках саммита ШОС в сентябре заявил, что в европейских портах скопилось около 300 тысяч тонн удобрений, и Россия готова бесплатно поставить их нуждающимся странам.

Генсек ООН Антониу Гутерреш позже сообщил, что Всемирная продовольственная программа ООН сможет поспособствовать реализации этого намерения. Он также призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу.