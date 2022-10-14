МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия открыта к укреплению многоформатного сотрудничества в Центральной Азии и призывает страны этого региона присоединиться к российским проектам по импортозамещению, заявил президент Владимир Путин в ходе первого в истории саммита "Россия — Центральная Азия". Россия готова помочь с восстановлением энергосистемы в Азии, заявил Путин

"Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций", — подчеркнул он.

Президент уточнил, что государства могут работать в том числе над созданием новых цепочек по производству и поставкам продукции, обеспечением стабильной работы совместных предприятий и выстраиванием альтернативных логистических схем. Глава РФ сообщил, что уже была запущена перестройка механизмов финансовых расчетов, исключающая участие западных компаний и операторов. Страны переходят от SWIFT к хорошо зарекомендовавшей себя российской системе передачи финансовых сообщений, добавил он.

Ранее на Совете глав СНГ Путин призвал обустраивать логистические маршруты на всем пространстве большой Евразии.

В четверг, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, глава РФ заявил о серьезной трансформации глобальной политики и отметил, что ключевую роль начинает играть азиатский регион, где крепнут новые центры силы.