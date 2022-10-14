МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Иранская сторона может помочь компаниям из России, попавшим под санкции Запада, выйти на новые рынки, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Иран назвал планируемый объем своповых поставок российского газа

"Мы не боимся санкций. Из проблемы санкций есть выходы, мы их знаем и, используя их, надеюсь, поможем российским компаниям, чтобы они смогли выйти на новые рынки. Думаю, это может привести к плодотворному сотрудничеству между обеими сторонами", — сказал Асадзаде.

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