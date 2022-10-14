Глава британского минфина подал в отставку на фоне кризиса
Глава британского минфина Квартенг подал в отставку на фоне кризиса
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глава минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку.
"Дорогая премьер-министр, вы попросили меня уйти (с поста) вашего министра финансов. Я принял (это)", — говорится в письме к Лиз Трасс, которое Квартенг опубликовал в своем Twitter.
При этом он отметил, что будет и дальше поддерживать Трасс и своего будущего преемника.
Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://1prime.ru/world/20221014/838468650.html
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