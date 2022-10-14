БЕРЛИН, 14 окт — ПРАЙМ. Финансовые активы немцев сократились значительнее, чем когда-либо за последние два года, во втором квартале текущего года они уменьшились на 98 миллиардов евро, до 7,496 триллиона евро, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные бундесбанка. Германия сократила экспорт в Россию в августе на 46 процентов

При этом чистые финансовые активы частных домохозяйств за вычетом долгов во втором квартале сократились на 127 миллиардов евро по сравнению с показателем за предыдущий квартал, до 5,406 триллиона евро. Уточняется, что в данные не включены показатели по недвижимости.

По данным бундесбанка (немецкого ЦБ), основной причиной сокращения финансовых активов жителей Германии стали падения на фондовых биржах после начала боевых действий на Украине.

В активы частных домохозяйств входят наличные деньги, банковские депозиты и требования к страховым компаниям, а также ценные бумаги — изменение курса на биржах которых также влияет на сокращение финансовых активов жителей ФРГ. Это также коснулось и домохозяйств, у которых нет акций, но которые имеют дело с инвестиционными фондами.

Сообщается, что также снизились и финансовые активы предприятий, снижение показателя во втором квартале составило 26 миллиардов евро, до 6,097 триллиона евро. Уточняется, что это первое снижение с первого квартала 2020 года.