Путин сообщил, что вопрос о его поездке на саммит G20 пока не решен
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПОКА ВОПРОС О ЕГО ПОЕЗДКЕ НА G20 НЕ РЕШЕН
https://1prime.ru/world/20221014/838469168.html
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ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПОКА ВОПРОС О ЕГО ПОЕЗДКЕ НА G20 НЕ РЕШЕН
https://1prime.ru/world/20221014/838469168.html
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