2022-10-14T15:49:20+03:00

2022-10-14T15:49:20+03:00

2022-10-14T15:49:20+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20221014/838469168.html

Путин сообщил, что вопрос о его поездке на G20 пока не решен

Мировая экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПОКА ВОПРОС О ЕГО ПОЕЗДКЕ НА G20 НЕ РЕШЕН ПРАЙМ, 14.10.2022

экономика, мировая экономика, новости

https://1prime.ru/images/83239/02/832390296.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83239/02/832390296.jpg

https://1prime.ru/images/83239/02/832390295.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83239/02/832390295.jpg

https://1prime.ru/images/83239/02/832390294.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83239/02/832390294.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60