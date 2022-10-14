МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Если станет известно, что гуманитарные коридоры для вывоза зерна используются для подготовки терактов, продолжение продуктовой сделки окажется под вопросом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Путин оценил работу генсека ООН по координации зерновой сделки

"Конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора", — сказал он.

Федеральная служба безопасности России выяснила, что взрывчатка для подрыва Крымского моста, вероятнее всего, была перевезена по морю. Использовался ли для этого зерновоз — пока неизвестно, рассказал президент.Путин подчеркнул, что пока подтверждений нет, но в случае, если взрывчатка вывозилась под видом зерна, реализация сделки будет прекращена.

"Ответ простой — закроем и дело с концом", — заявил он. Путин сообщил об усилении охраны на объектах энергетики и транспорте

Утром в субботу 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение по мосту временно ограничили, однако к вечеру оно было восстановлено.

В среду 12 октября ФСБ сообщила, что взрыв на Крымском мосту был организован Главным управлением разведки министерства обороны Украины, его руководителем Кириллом Будановым, сотрудниками и агентурой. Суд в пятницу арестовал пятерых фигурантов на два месяца.