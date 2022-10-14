МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Разрыв продовольственных цепочек и логистических связей может привести к дефициту удобрений в следующем году, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. В ФАО оценили предложение России о бесплатных поставках удобрений

"В производстве и мировом экспорте выпадание доли российских удобрений может привести к тому, что на следующий год для многих стран и производителей удобрения будут недоступны физически", — сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".

Кобяков перечислил причины возможного дефицита: это "подорожание удобрений в связи с нарушением торговых цепочек, резкий взлет цен энергоносителей, прежде всего из-за обострения политической ситуации в мире, опять же, разрыва поставок".

Он отметил, что "выпадающие" объемы будут замещены в связи с наличием других производителей. "Трудно сразу переориентировать цепочки, они будут по другой цене. Поэтому в мировом масштабе удобрений будет меньше, и особенно — в развивающихся странах", — добавил он.