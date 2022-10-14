МВФ рекомендовал европейским центробанкам ужесточать монетарную и фискальную политику в 2023 году
ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Центробанкам в Европе в 2023 году необходимо продолжить ужесточение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики для снижения стоящих перед регионом рисков, следует из опубликованного обзора Международного валютного фонда (МВФ).
"Центральным банкам следует продолжить политику повышения ставок, в том числе в зоне евро. И более жесткая монетарная политика может потребоваться в 2023 году", — указано в документе.
"В отношении фискальной политики есть два ключевых сообщения. Прежде всего, фискальное ужесточение следует продолжить в 2023 году", — добавили в МВФ.
По мнению экспертов организации, проведение более жесткой бюджетно-налоговой политики необходимо для синхронизации с работой по повышению процентных ставок и борьбы с инфляцией, а также восстановления "фискального пространства", истощенного за время пандемии коронавируса.
Кроме того, в МВФ указали европейским властям на необходимость проведения реформ по ряду направлений, включая снижение энергетической напряженности, ухудшение ситуации на рынках труда, рост производительности и расширение экономических возможностей региона.
По прогнозам международной организации, развитые европейские экономики в 2023 году вырастут всего на 0,6% после увеличения на 3,2% в 2022 году. Развивающиеся европейские экономики, как отмечается, вырастут на 1,7% в 2023 году после роста на 4,3% в 2022 году.
https://1prime.ru/world/20221014/838470945.html