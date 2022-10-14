ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Центробанкам в Европе в 2023 году необходимо продолжить ужесточение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики для снижения стоящих перед регионом рисков, следует из опубликованного обзора Международного валютного фонда (МВФ). МВФ рассказал, как доллар навредил почти всему миру

"Центральным банкам следует продолжить политику повышения ставок, в том числе в зоне евро. И более жесткая монетарная политика может потребоваться в 2023 году", — указано в документе.

"В отношении фискальной политики есть два ключевых сообщения. Прежде всего, фискальное ужесточение следует продолжить в 2023 году", — добавили в МВФ.

По мнению экспертов организации, проведение более жесткой бюджетно-налоговой политики необходимо для синхронизации с работой по повышению процентных ставок и борьбы с инфляцией, а также восстановления "фискального пространства", истощенного за время пандемии коронавируса. В ЕЦБ заявили о намерении снижать инфляцию всеми способами

Кроме того, в МВФ указали европейским властям на необходимость проведения реформ по ряду направлений, включая снижение энергетической напряженности, ухудшение ситуации на рынках труда, рост производительности и расширение экономических возможностей региона.

По прогнозам международной организации, развитые европейские экономики в 2023 году вырастут всего на 0,6% после увеличения на 3,2% в 2022 году. Развивающиеся европейские экономики, как отмечается, вырастут на 1,7% в 2023 году после роста на 4,3% в 2022 году.